У Верховній Раді Марія Мезенцева є заступницею голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Керівником постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи стала народна депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева. Про це повідомила екс-очільниця делегації Єлизавета Ясько у Telegram.

Ясько зазначила, що залишається членом делегації, членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ та членом політгрупи Європейської народної партії.

«Мене зняли з посади голови української делегації в ПАРЄ. На жаль, це зробили деякі колеги зі Слуги Народу разом з ОПЗЖ. У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі «Слуги Народу», які пройнялися цінностями й діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами та переконаннями. Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх деяких колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним», – написала вона.

За словами депутатки, раніше їй «наполегливо радили переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті та ПАРЄ».

«Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь», – написала Ясько.

Водночас народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який також є членом делегації, в Telegram, повідомив, що за Мезенцеву проголосували 10 членів делегації від Слуги народу, обидва представники ОПЗЖ і представник «За Майбутнє».

«Марія Мезенцева стала новою главою української делегації в ПАРЄ. Щойно після більш ніж 3-годинних дебатів делегація України в ПАРЄ на своєму онлайн-засіданні замінила главу делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від «Слуги народу» Марія Мезенцева. За неї проголосувало 10 членів делегації від Слуги народу, обидва представники ОПЗЖ і представник «За Майбутнє», – написав він в Telegram.

Гончаренко зазначив, що представники «ЄС», «Голосу», «Батьківщини» і деякі «Слуги народу» не голосували за це рішення.

Хто така Марія Мезенцева

31-річна Марія Мезенцева з 2015-го по 2019 була депутаткою Харківської міської ради, де входила у фракцію «Самопомочі» і була членом постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів.

В 2019 Марія Мезенцева стала народною депутаткою-мажоритарницею від «Слуги народу», обійшовши кандидата від Кернеса, а з вересня того ж року є членкинею делегації України в ПАРЄ та головою міжфракційного депутатського об'єднання «Світове українство».

У Верховній Раді вона є заступницею голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

В грудні 2020 в числі інших харківських нардепів-мажоритарників потрапила в розширений санкційний список Росії.

Влітку 2020 Мезенцеву називали однією з кандидаток від «слуг» на мери Харкова.