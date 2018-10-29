У Павлограді активісту «Нацдружин», який боровся з наркорекламою, проломили голову

Активісту Юрію Малімонову завдали 18 ударів кастетом

СуспільствоАндрій Стець, 29 жовтня2540

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У Павлограді активісту «Нацдружин», який боровся з наркорекламою, проломили голову
фото Національних дружин
На Малімонова напали зі спини, залили газом з балона очі і проломили голову кастетом

На активіста «Національних дружин» Юрія Малімонова скоєно напад у Павлограді. Йому завдали 18 ударів кастетом, повідомляється на сторінці «Національних дружин» у Facebook.

«Представнику Національних дружин» у Павлограді, Юрію Малімонову, невідомі проломили голову. Зараз він перебуває в реанімації в критичному стані. Причиною нападу на Юрія стала його активна антинаркотична діяльність в місті, а саме - боротьба з наркорекламою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Малімонова напали зі спини, залили газом з балона очі і проломили голову кастетом, зламали щелепу.

За інформацією лідера «Національних дружин» Андрія Білецького, Малімонову завдали 18 ударів кастетом.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської організації «Національного корпусу» Денис Котенко повідомив, що Юрій Малімонів перебуває в реанімації у важкому стані.

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