У передмісті Дніпра затримали озброєну групу наркоторговців

Більше року правоохоронці документували злочинну діяльність наркоділків

Працівники управління протидії наркозлочинності із залученням спецпідрозділу «КОРД» провели спецоперацію із затримання членів організованої злочинної групи. Про це повідомляє пресс-служба МВС України.

Як зазначається, більше року правоохоронці документували злочинну діяльність наркоділків. За весь цей час було проведено більше 60-ти слідчих дій, завдяки яким вдалося повністю викрити схему виготовлення та розповсюдження метамфетаміну.

У середу, 28 березня, із залученням спецпідрозділу «КОРД» за місцем проживання і в автомобілях членів групи правоохоронці провели 18 санкціонованих обшуків. Їх результатом стало вилучення 100 г метамфетаміну, а також лабораторного обладнання для його виготовлення (колби, відводи, прекурсори, медичні шприци), а також мобільні телефони та банківські картки, з допомогою яких налагоджувався збут психотропу. Правоохоронці також вилучили різну валюту на загальну суму близько 100 тис. грн.

Крім того, за місцем проживання організатора угруповання виявили пістолет Макарова з глушником і автомат Калашникова з набоями до них.

Поки всі наркоділки затримані в порядку ст. 208 КК України. Всі вилучені предмети направлені на експертизу.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Києві викрили групу наркоторговців, які налагодили збут особливо небезпечних наркотичних і психотропних засобів на території столиці та її околицях, а також виявлено арсенал зброї.