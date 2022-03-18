У передмісті Запоріжжя росіяни обстріляли військовий полігон та завод
Масштаби руйнування та втрати встановлюються
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Вранці у п’ятницю, 18 березня, у передмісті Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню «Смерч» росіяни обстріляли військовий полігон, завод та кар'єр, що прилягає до нього. Про це повідомили у Запорізькій обласній військово-цивільній адміністрації.
«Масштаби руйнування та втрати встановлюються», – повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.
Обстріл відбувся приблизно о 08:00. На території заводу виникла пожежа, яку станом на 10:00 локалізували та продовжували гасити.
Нагадаємо, що два дні тому росіяни вперше скинули бомби на цивільні об’єкти Запоріжжя, зокрема, обстріляли залізничний вокзал та ботанічний сад.
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