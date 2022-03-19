Унаслідок вчорашнього обстрілу військового полігону та заводу у передмісті Запоріжжя росіяни вбили дев’ятьох людей, ще 22 поранені та травмовані. Про це повідомили у Запорізькій обласній військово-цивільній адміністрації.

18 березня ворог завдав двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя, обласна влада повідомляла, що йдеться про військовий полігон, завод та кар’єр поруч.

Наступного дня, 19 березня, Запорізька ОВА повідомила, що унаслідок обстрілу загинули дев’ятеро людей, зокрема один рятувальник. 17 людей поранені та ще 5 травмовані.

Унаслідок обстрілу на території заводу виникла пожежа. Як повідомляли у ДСНС, коли рятувальники почали ліквідовувати її, то ворог завдав ще один удар і від вибуху загинув один вогнеборець.

Нагадаємо, що три дні тому росіяни вперше скинули бомби на цивільні об’єкти Запоріжжя, зокрема, обстріляли залізничний вокзал та ботанічний сад