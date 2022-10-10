У Перемишлянах автомобіль збив на смерть 43-річного пішохода
Чоловік помер ще до приїзду медиків
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Внаслідок отриманих травм, 43-річний чоловік загинув на місці
У неділю, 9 жовтня, у Перемишлянах водій Opel Astra збив на смерть 43-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, ще до приїзду медиків, повідомила прес-служба поліції.
Смертельна аварія сталася близько 20:20 на вул. Галицькій у Перемишлянах. За даними поліції, 34-річний мешканець одного з сіл району збив пішохода. Чоловік загинув на місці. Загиблий –43-річний мешканець Перемишлянського району.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху. Водієві Opel загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати автомобілем.
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