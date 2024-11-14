У четвер, 14 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Світові експерти у львівській лікарні. У Першому медоб'єднанні міста зібрали конференцію з лікування уражень спинного мозку, а також облаштовують спеціальне відділення. На Вітовського ремонтуватимуть колію. Попри це транспорт буде курсувати без змін, але рух може бути ускладнений. «Світ поза зором». У Львові у Музеї темряви відкрили виставку фотографій у технології рельєфного друку. Відзнаки і премії від Львова. Нагороди у Ратуші отримали митці та культурні менеджери з нагоди професійного свята.

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