У Першому медоб’єднанні Львова створюють відділення для пацієнтів з ураженням спинного мозку
Новини Львова від ZAXID.NET за 14 листопада
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У четвер, 14 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Світові експерти у львівській лікарні. У Першому медоб'єднанні міста зібрали конференцію з лікування уражень спинного мозку, а також облаштовують спеціальне відділення.
- На Вітовського ремонтуватимуть колію. Попри це транспорт буде курсувати без змін, але рух може бути ускладнений.
- «Світ поза зором». У Львові у Музеї темряви відкрили виставку фотографій у технології рельєфного друку.
- Відзнаки і премії від Львова. Нагороди у Ратуші отримали митці та культурні менеджери з нагоди професійного свята.
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