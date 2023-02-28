За версією російських ЗМІ, мова може йти про український ударний БПЛА UJ-22 Airborne

Російські ЗМІ у вівторок, 28 лютого, повідомили про падіння безпілотника в Коломенському районі Підмосков'я поряд з об'єктом, що належить російському газовому монополісту «Газпром».

Як повідомляє Telegram-канал Baza, його знайшли близько 11:00 у районі газокомпресорної станції компанії у Коломенському районі. За попередньою інформацією, вибуху після падіння не було. Причиною падіння, імовірно, стала різка втрата висоти через пальне, що скінчилося.

Telegram-канал Mash повідомляє, що безпілотник упав у селі Губастове. Губернатор Московської області Андрій Воробйов нібито підтвердив інформацію щодо падіння БПЛА.

Там також опублікували фото дрона, що впав. Стверджується, що йдеться про український ударний БПЛА UJ-22 Airborne.

«Наше джерело повідомляє, що, ймовірно, дрон різко втратив висоту (можливо, скінчилося паливо), зачепився за дерева і пошкодив крило, тому і впав», – йдеться в повідомленні.

Звідки прилетів дрон і комусь належить – поки що незрозуміло. Однак 28 лютого у різних регіонах Росії сталася серія загадкових вибухів та інших випадків, пов’язаних із появою невідомих безпілотників. Зокрема, вночі на нафтозаводі «Роснєфті» в місті Туапсе в Краснодарському краї сталася пожежа. Російські Telegram-канали пишуть, що завод атакували два безпілотники.

Також сьогодні у кількох російських регіонах на різних радіостанціях та телеканалах пролунало оголошення про повітряну тривогу. У МНС РФ заявили про злам серверів. Аеропорт «Пулково» в Санкт-Петербурзі тимчасово не приймав літаки через невідомий повітряний об'єкт.

Міноборони РФ поширило інформацію про те, що Україна нібито здійснила атаки безпілотниками на інфраструктурні об'єкти на території Росії. Водночас українські офіційні особи наразі інформацію ніяк не коментували.