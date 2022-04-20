Ванда Об'єдкова померла у віці 91 рік

91-річна єврейка Ванда Об’єдкова, якій дивом вдалося врятуватись від смерті під час Голокосту 80 років тому, померла у підвалі будинку в Маріуполі від холоду та зневоднення. Про це повідомляє видання Chabad.

За словами Лариси, доньки Ванди Об’єдкової, коли на початку березня почалися обстріли та бомбардування Маріуполя, родина перейшла в підвал сусіднього магазину. У них не було ні води, ні електрики, ні тепла, а допомогу їм надавав місцевий рабин.

«Кожного разу, коли падала бомба, вся будівля тряслася. Мама говорила, що нічого подібного не пам’ятає під час Другої світової війни», – розповіла Лариса.

Ванда Об'єдкова померла 4 квітня у підвалі від холоду та зневоднення. Протягом останніх двох тижнів життя 91-річна не могла навіть встати. Її донька Лариса весь час була поруч та спостерігала, як її матір вмирає.

Після смерті матері Лариса та її чоловік, ризикуючи життям, поховали Об’єдкову під постійними обстрілами у громадському парку менш ніж за кілометр від Азовського моря.

«Весь Маріуполь перетворився на кладовище», – каже рабин Мендель Коен з Маріуполя. Об’єдкова та її сім’я довгий час були активними членами єврейської громади Маріуполя, отримували медичну допомогу з синагоги Коена. Саме рабин Коен евакуював доньку Ободкові Ларису та її сім’ю з Маріуполя.

З приводу смерті Ванди Об'єдкової висловлюється єврейська громада у всьому світі, а музей Аушвіц-Біркенау відреагував на смерть єврейки таким повідомленням: «У 10 років Ванда Семенівна Об’єдкова пережила німців, сховавшись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла в підвалі того ж міста як жертва жахливої війни, ховаючись від росіян».

Хто така Ванда Об'єдкова?

Ванда Об’єдкова народилася в Маріуполі 8 грудня 1930 року. Їй було 10 років у жовтні 1941 року, коли нацисти увійшли в Маріуполь і почали збирати євреїв міста. Коли есесівці прийшли до родини і забрали матір Ванди, Марію Міндель, дівчинці вдалося уникнути арешту, сховавшись у підвалі.

20 жовтня 1941 року німці стратили від 9 до 16 тис. євреїв у ровах на околицях Маріуполя, включно з матір’ю Об’єдкової. Пізніше нацисти таки знайшли дівчинку, але прийшли друзі родини й переконали німців, що вона гречанка. Її батько, який не був євреєм, потім зумів помістити дівчинку в госпіталь, де вона залишалася до звільнення Маріуполя в 1943 році. Об’єдкова розповіла про своє життя та досвід Голокосту в інтерв'ю Фонду Шоа у 1998 році.

Об’єдкова все своє життя провела в місті Маріуполь. Останні роки вона жила з донькою Ларисою.