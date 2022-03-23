Борис Дорфман досліджував життя євреїв і написав близько 1000 статей на тему єврейства

На 99 році життя помер найстаріший львівський єврей, публіцист та дослідник єврейської культури Борис Дорфман. Про це повідомив його онук Олександр Назар у середу, 23 березня.

Борис Дорфман народився у 1923 році у Кагулі (Бессарабія). Під час Другої світової війни його мобілізували на фронт. Під час відступу його частина потрапила в полон, але потім їх звільнили. Після війни Бориса Дорфмана скерували на роботу у Кемеровську область, вугільний регіон Сибіру. Через два роки він переїхав до Кишинева, працював на керівних посадах.

На початку 1950-х років Борис Дорфман переїхав до Львова, де працював головним інженером Сталінського районного житлового управління, відповідав за площу Ринок і вулицю Вірменську. Потім він працював у відділі капітального будівництва аптекоуправління, а потім у технічному нагляді житлового управління. Загалом Борис Михайлович пропрацював на керівних посадах в аптекоуправлінні 35 років.

З початком перебудови Борис Дорфман активно долучився до відродження єврейської громади Львова, поширював знання з історії та культури свого народу. Борис Дорфман є автором близько 1000 статей їдишем, російською, українською, польською і німецькою мовами. Один із засновників першої в СНД єврейської газети «Шофар» і товариства єврейської культури імені Шолом-Алейхема у Львові.

Син Бориса Дорфмана — американський публіцист Міхаель Дорфман. Онук Бориса Дорфмана Олександр Назар керівник львівського волонтерського центру фонду «Хесед-Ар'є».