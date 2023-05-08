Повістки виписали усім чоловікам віком від 18 до 60 років

У Підволочиську представники військомату прийшли на сесійне засідання і вручили повістки усім присутнім депутатам та голові ради. Загалом запрошення до центру комплектації отримали чотири депутати та голова Віталій Дацко.

Про візит військовослужбовців на сесію Підволочиської селищної ради написав в Facebook один з депутатів Петро Федорович. Посадовець зазначив, що представники військомату прийшли за півгодини до засідання і попросили в голови звернутися до присутніх. Однак той їм відмовив і дозволив виступити лише після сесії.

«Представники ТЦК та СПП були змушені чекати 4 години. Хоча депутати пропонували голові надати їм слово одразу. Після невеликого вступу вони вручили повістки голові та усім присутнім чоловікам-депутатам Підволочиської селищної ради віком від 18 до 60 років», – розповів ZAXID.NET Петро Федорович.

Повістки отримали чотири депутати та голова. Загалом у Підволочиській селищній раді є 26 обранців. А в п'ятницю, 5 травня, коли відбувалася сесія присутніх було лише 16 депутатів.

«Повістки представники військомату мали вже заготовлені. Одну з них мені вручили теж. Після того як закінчилася сесія, я одразу зразу пішов у наш місцевий відділ Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підготовки. Там в мене уточнили дані і все», – додав Петро Федорович у коментарі.

Додамо, що один з депутатів Підволочиської селищної ради зараз воює на фронті. А ще один нещодавно повернувся з передової додому.