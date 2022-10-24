Комбайнер виявив тіло хлопця під час польових робіт

У четвер, 20 жовтня, біля села Ушковичі Перемишлянської громади на Львівщині під час польових робіт комбайнер знайшов тіло хлопця, яке пролежало в полі близько трьох тижнів. Загиблим виявився 18-річний мешканець села, якого увесь цей час розшукували родичі та поліція.

18-річний мешканець села Ушковичі був глухонімим від народження. 1 жовтня хлопець пішов з дому гуляти і зник. Наступного дня родичі звернулися із заявою в поліцію. Пошуки хлопця тривали майже три тижні, його активно шукали родичі та поліція.

Лише 20 жовтня тіло з ознаками розкладання випадково знайшов комбайнер у полі між Ушковичами та Перемишлянами. Цей факт ZAXID.NET підтвердили в поліції Львівщини.

«Там є польова дорога, яке веде з Ушкович до Перемишлян. Вони деколи йшли тою дорогою до міста, то не є далеко, якщо йти навпростець. Ми його шукали весь час самі, і поліція шукала. Ми навіть були недалеко від того місця, але не побачили», – розповіла ZAXID.NET родичка загиблого хлопця.

Знайдене тіло скеровували на експертизу. За попередніми результатами, ознак насильницької смерті не виявлено. Хлопцеві стало погано, він впав у полі і замерз.