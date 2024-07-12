В аеропорту Гдиня-Косаково у п’ятницю, 12 липня, розбився військовий літак Bielik M-346 Master четвертого навчального авіаційного полку. Як повідомила пресслужба Головного командування Збройних сил Польщі, внаслідок інциденту загинув пілот.

Тренування відбувалися напередодні виступів на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації, що має відбутися 13 липня. На борту повітряного судна перебував пілот 41-ї повітряної навчальної бази в Дембліні, розповіли у головному командуванні збройних сил Польщі. Там додали, що загинув досвідчений пілот Роберт Єл.

Загиблий польський льотчик. Фото: @DGeneralneRSZ

«Після завершення рятувальної операції справу буде передано до Державної комісії з розслідування авіаційних подій. Додам тільки, що пілот був дуже досвідчений», – розповів речник відомства Марек Павляк.

Polsat News зазначає, що пілот не намагався катапультуватися з літака. Він помер на місці.

Як інформує RMF24, через катастрофу заплановане на суботу святкування 30-ї річниці Морської авіаційної бригади Гдині не відбудеться.

Тренажерно-тренувальний літак M-346 Master, який польські військові називають Bielik, є двомісним двомоторним літаком, призначеним для поглибленої авіаційної підготовки. Перші машини з'явилися в Польщі в 2016 році.

M346 «Master» («Bielik»). Фото Міноборони Польщі

Як пише портал «Мілітарний», на літак встановлено два турбореактивних двигуни Honeywell F124-GA-200. До складу обладнання літака входять три кольорових дисплеї в кабіні льотчиків, комплект БРЕО Alenia Difesa, катапультоване крісло Martin Baker / SICAMB: Mk.16.

У бойовій версії здатний нести навантаження масою до 3000 кг на дев’яти вузлах підвіски. Наразі всі рейси M-346 Bielik призупинені.