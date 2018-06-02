У Польщі побудують найбільший аеропорт Європи

Аеропорт зможе обслуговувати до 100 млн пасажирів в рік

Президент Польщі Анджей Дуда підписав ухвалений 10 травня закон, який передбачає будівництво недалеко від Варшави Центрального комунікаційного аеропорту. Про це у суботу, 2 червня, повідомили на сайті глави держави.

Польське агентство PAP, посилаючись на дані канцелярії президента, інформує, що новий аеропорт буде готовий у 2027 році і зможе обслуговувати до 100 млн пасажирів в рік. Об'єкт буде займати територію в 3 тис. га в околицях населеного пункту Станиславув, між Лодзем і Варшавою.

Після введення в експлуатацію всього комплексу Центрального комунікаційного аеропорту в Польщі він стане найбільшим в Європі і другим у світі за кількістю обслуговуваних пасажирів. Зараз найбільшим аеропортом є Хартсфілд-Джексон в Атланті (США) – 103,9 млн пасажирів. На другому місці аеропорт Пекіна – 95,7 млн пасажирів, інформує «РБК»

До слова, зараз найбільшим аеропортом Польщі є Варшавський міжнародний аеропорт імені Фредеріка Шопена.