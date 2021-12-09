У Польщі поліція затримала громадянина України, який перевозив у своєму автомобілі 9 нелегальних мігрантів. Про це повідомляє RMF24.

Інцидент трапився у прикордонному з Білоруссю Підляському воєводстві. Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Mazda Premacy. Але водій замість того натиснув на газ і спробував втекти. Його наздогнали та заарештували в селі Трещутки неподалік від Більськ-Підляського, приблизно за 40 км від кордону з Білоруссю.

Фото поліції

У салоні машини виявились дев’ять громадян Іраку, які перед тим незаконно перетнули кордон, троє подорожували у багажнику авто. 35-річного водія з України затримали.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще наприкінці травня у відповідь на санкції ЄС заявив, що перестане стримувати рух мігрантів через свою країну.

З того часу ситуація з мігрантами до Європи загострилася, а низка сусідніх із Білоруссю країн (Польща, Литва, Латвія) оголосили про будівництво парканів, щоб хоч якось стримати людей. Білорусь зі свого боку звинувачувала країни ЄС у «протиправній поведінці» з мігрантами й біженцями та в порушенні власних принципів.