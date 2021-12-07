Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалою від 6 грудня заборонив владі Польщі, Литви та Латвії повертати до Білорусі мігрантів, які змогли прорватися через кордон. Для цього суд застосував правило 39.

Як пише «Бабель», правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає заходи забезпечення в рамках скарги по суті порушення прав людини. Невиконання цих заходів суд вважає перешкодою для ефективного розгляду скарги заявника.

Загалом у період від 20 серпня до 3 грудня ЄСПЛ розглянув 47 заяв від 198 заявників — усі вони просили забезпечити їм перебування на території ЄС. Найбільше позовів мігранти подали проти Польщі – 44, ще два проти Латвії та один – проти Литви.

22 листопада речниця польської прикордонної служби Анна Михальська повідомила про плани Польщі депортувати 200 мігрантів, яким все ж вдалось прорвати кордон і потрапити до країни, мовляв для них організують чартерні рейси та повернуть додому.

Окремо правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Польща та Білорусь разом несуть відповідальність за кризу на кордоні. Організація звинувачує польську сторону у ігноруванні прохань людей та жорстокому ставленні, а білоруську – у використанні мігрантів у політичних інтересах.

Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.

З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Кілька груп змогли прорвати кордон і потрапити до Польщі.

Масовий штурм кордону розпочався 16 листопада, через нього постраждали семеро польських поліцейських. Спроби прориву кордону тривають і досі, але частина мігрантів почала повертатися додому.

19 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС.

2 грудня США, ЄС, Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через організацію міграційної кризи. Білорусь пообіцяла ввести санкції у відповідь.