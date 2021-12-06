Уряд Білорусі в понеділок, 6 грудня, заборонив ввезення низки товарів з Євросоюзу, США та Великої Британії у відповідь на санкції, які запровадили проти білоруської сторони за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС.

У оприлюдненій МЗС Білорусі заяві, вказано, що заборона на ввезення товарів накладена за «незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян».

«Уряд Білорусі ухвалив рішення про введення заборони на ввезення на територію країни низки товарів, що походять із держав, які вводять незаконні антибілоруські санкції. Відповідну ухвалу підпишуть у найкоротші строки», – йдеться у заяві.

Які саме товари будуть заборонені не сказано, але наголошується, що тепер внутрішній ринок країни наповнюватимуть лише «товарами з дружніх країн».

Також розширено списки осіб, чий в'їзд є небажаним через «дискримінацію білоруських офіційних осіб».

«Розширено списки осіб, чий в'їзд на територію Республіки Білорусь і Союзної держави небажаний, з країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів і представників громадських організацій», – зазначено в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 2 грудня США, Євросоюз, Канада та Великобританія синхронно запровадили новий пакет санкцій через міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу. Крім того, США, ЄС, Великобританія та Канада вимагали, щоб режим Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, негайно і повністю припинив організацію незаконної міграції через кордон із Євросоюзом», а також закликали звільнити майже 900 політичних в'язнів у Білорусі.

До американського списку потрапили 20 осіб, 12 компаній та організацій і три літаки. Євросоюз запровадив санкції, які поширюються на 11 компаній та 17 білоруських громадян. Серед них – «Белавіа» та кілька великих підприємств Білорусі: «Гродно Азот», «Белшина», «Гродно Хімволокно», «Білорусьнафта».