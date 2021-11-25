Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою

Єврокомісія планує надати 200 млн євро для Польщі, Литви та Латвії для забезпечення безпеки кордону з Білоруссю. Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє RMF24.

Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінські провів телефонну розмову з Комісаром ЄС з внутрішніх справ Ілвою Йоханссон.

Камінський надав інформацію про поточну ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також підкреслив, що крім кризи на польсько-білоруському кордоні, доля політичних в'язнів в Білорусі також важлива, що вимагає збільшення участі ЄС в зусиллях по їх звільненню.

Йоханссон заявила, що дії Білорусі повинні зустріти тверду реакцію з боку ЄС і що режим Олександра Лукашенка несе відповідальність за міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні. Вона також підкреслила, що Європейська комісія планує перерахувати 200 млн євро Польщі, Литві та Латвії для забезпечення обороноздатності кордону.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?

Ситуація загострилася 8 листопада, коли до польського кордону з території Білорусі підійши тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу, які хочуть потрапити до ЄС. Дві великі групи мігрантів таки змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників. За інформацією української розвідки, наразі в Білорусі перебувають 16 тис. нелегальних мігрантів. Наразі вони, за сприяння білоруських військових, намагаються штурмувати польський кордон.

ЄС звинувачує у цих подіях режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і вважає, щотаким чином він мститься за санкції, запроваджені за придушення опозиції і протестів.