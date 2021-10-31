Українець перевозив 11 нелегалів з Іраку у Porsche Cayenne

У п’ятницю, 29 жовтня, поблизу кордону із Білоруссю польська поліція спільно із прикордонниками зупинила для контролю чорний Porsche Cayenne. У салоні правоохоронці побачили водія і 11 громадян Іраку, які нелегально потрапили до Польщі.

Інцидент трапився у місті Більськ-Підляський, що за 30 км від кордону із Білоруссю, у Підляському воєводстві. Місцева поліція повідомила, що для контролю зупинили автомобіль Porsche Cayenne із державним номерним знаком Великопольського воєводства.

«За кермом сидів 24-річний громадянин України. Виявилось, що у салоні він перевозив 11 громадян Іраку, які нелегально перебували на території Польщі», – повідомила Polsat News інспекторка відділу роботи з пресою підляської поліції Ельжбета Заборовська.

Громадянина України затримали. Йому висунули звинувачення в організації нелегального перетину кордону. Суд арештував українця на два місяці. Водій пояснив, що авто позичив у знайомого.

«Водій також відповідатиме за керування автомобілем без прав та перевезення п’яти пасажирів понад дозволену кількість місць», – додали у поліції.

Нагадаємо, на початку вересня Польща ввела режим надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю повітах. Причиною такого кроку стала міграційна криза, яка почалась ще у серпні, коли тисячі мігрантів, які прибували у Білорусь із країн Азії, намагались нелегально перетнути кордон і потрапити до Польщі. Уряд Польщі назвав такі дії Білорусі «гібридною війною», а самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звинуватили у спробах втягнути Європу у міграційну кризу зразка 2015 року.

Від початку міграційної кризи польська поліція затримала близько 200 водіїв, які загалом перевозили понад 900 нелегальних мігрантів.