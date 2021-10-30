Правоохоронці запідозрили, що чоловік був за кермом п'яний

У Польщі 35-річний громадянин України за кермом автомобіля Mercedes тікав від поліцейських через кілька населених пунктів, а в його затриманні брали участь п'ять екіпажів правоохоронців. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на польські ЗМІ.

Як повідомляється, поліцейські помітили авто українця біля села Страмниця, що в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства, однак той відмовився зупинитися для огляду. Тоді правоохоронці викликали підтримку і почали переслідування. Під час нього водій Mercedes двічі таранив автомобілі поліції. Зрештою правопорушника разом з пасажиром вдалося затримати на кільцевій дорозі Колобжега.

Правоохоронці запідозрили, що чоловік був за кермом п'яний, однак той відмовився від перевірки на алкотестері, тому його забрали до лікарні для аналізу крові.

Перш ніж потрапити до рук поліції українець встиг проїхати кілька населених пунктів. У гонитві за ним брали участь п'ять поліцейських машин, а упіймати порушника вдалося лише тоді, коли правоохоронці заблокували дорогу.

Під час пригоди ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно українці на двох автомобілях влаштували погоню із поліцією. Зрештою один з них потрапив у ДТП.