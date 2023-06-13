Як проходить переробка зібраних покупцями «АТБ» використаних батарейок

Навіть у сьогоднішніх реаліях Україна прагне наближатися до найвищих європейських стандартів. Це стосується майже всіх сторін нашого життя, економіки, державного управління, бізнесу, побуту та екології. Крок за кроком ми наближаємо Перемогу, не забуваючи турбуватися про довкілля та здоров'я майбутніх поколінь.

Значущою у цьому процесі є роль патріотичного та відповідального українського бізнесу, який практикує системний підхід до неприбуткових, але надважливих для країни екологічних проєктів.

Однією з таких прогресивних ініціатив став безпрецедентний за масштабами проєкт зі збирання й утилізації використаних елементів живлення, який компанія «АТБ», що є лідером вітчизняного ритейлу, вже кілька років реалізує у співпраці з Duracell, SavService та PromoService.

Сьогодні мережа «АТБ» збирає десятки тонн використаних елементів живлення

У супермаркетах найбільшої торговельної мережі в різних куточках країни встановили спеціальні контейнери для збирання використаних елементів живлення. Для наочності такі бокси виконані у вигляді впізнаваної батарейки Duracell. І це спрацювало – громадяни з часом почали їх активно заповнювати відпрацьованими батарейками. На сьогодні мережа «АТБ» збирає десятки тонн використаних елементів живлення, а потім доправляє на переробку до західних країн.

Наприклад, відомий польський завод BatEKO нещодавно надав звіт про утилізацію 20,3 тонни привезених з «АТБ» батарейок. Це була вже друга фура з такими відходами, яку підприємство переробило цього року. Більш того, на складі BatEKO вже прийняли третю вантажівку зібраних в українських дискаунтерах використаних елементів живлення.

За даними PromoService, дозвіл на експорт використаних батарейок з України вже отримано, тож увесь запланований на 2023 рік обсяг буде доставлено на переробку.

Нагадаймо, у 2021-му профільний румунський завод GreenWEEE переробив 40 тонн зібраних українцями батарейок. Минулого року це підприємство разом із вищезгаданим BatEKO переробили вже 59 тонн. Таким чином, на сьогодні «АТБ» разом із партнерами проєкту експортували на переробку майже 160 тонн використаних елементів живлення, що дорівнює 8 повним фурам, а це досить вагомий внесок у збереження довкілля країни!

Не є новиною, що у сучасному світі з'являється все більше нових електричних приладів, відтак зростають й обсяги споживання елементів живлення. Варто сказати, що у розвинених європейських країнах уже понад три десятиліття заборонено викидати використані батарейки й акумулятори у звичайні смітники. Такі відходи містять чималу кількість небезпечних для усього живого речовин: металів, лужних сполук, кислот тощо. Використані батарейки збирають і спрямовують на переробку до спеціалізованих підприємств. У цьому є й економічний сенс, адже використані елементи живлення можуть бути перспективним джерелом цінної сировини – вони містять марганець, цинк, залізо, літій тощо.

Цікаво, що багато європейських країн не мають власних профільних підприємств з переробки. Вони також збирають небезпечні відходи та транспортують їх в інші країни. Завдяки зусиллям соціально орієнтованого вітчизняного бізнесу та свідомості громадян цим шляхом зараз прямує й Україна.

На складі BatEKO прийняли третю вантажівку зібраних в українських дискаунтерах використаних елементів живлення

Компанія «АТБ», котра є багаторічним лідером і драйвером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі, підтримує загальноєвропейську тенденцію стосовно збереження екології. Такі проєкти є пріоритетною частиною загальної стратегії розвитку компанії.

Супермаркети мережі стали одними з перших в Україні, які відмовилися від небезпечного пластику, перейшли на безпечні для природи так звані зелені пакети (до складу яких додавано запатентований біорозкладний елемент d2w), багаторазові екоторбинки, а також інноваційні пакети, виготовлені за спецзамовленням з кукурудзяного крохмалю. Магазини головної вітчизняної мережі незламності обладнано спеціально розробленими системами рекуперації тепла, енергоощадними системами освітлення, опалення, кондиціювання тощо. Тож наближаймо Перемогу над ворогом і піклуймося про стан довкілля та здоров'я наших нащадків разом!