Акція «Сертифікат для ЗСУ» в АТБ тривала дев'яносто днів

Уже понад рік наша країна перебуває в стані війни, дає відсіч ворожій агресії та міцно тримає стрій. Протягом цього періоду ми переживаємо чимало болю, страждань, а інфраструктура населених пунктів зазнає руйнувань. Та попри всі втрати, надскладні випробування кожен проявив справжню незламність українського характеру, щирість душі та здатність до єднання заради мети. Ми почали цінувати дійсно важливі речі: життя, родину, свободу, батьківщину, допомогу тим, хто цього потребує.

Компанія «АТБ» проявила активну громадянську позицію та патріотизм

Це довів масштабний благодійний проєкт «АТБ» – «Сертифікат для ЗСУ». За благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку та допомогу військовикам, компанія отримала особисту подяку від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Як зазначено в документі за підписом генерала, компанію нагородили «за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним силам України, що наближує Перемогу над ворогом».

Акція «Сертифікат для ЗСУ» розпочалася 24 лютого – до річниці початку повномасштабного вторгнення ворога – і тривала дев'яносто днів. Метою проєкту було збирання коштів для підтримки Збройних сил України та медичних установ, де щодня рятують життя наших захисників і постраждалих від підступних ворожих ударів мирних громадян.

Протягом трьох місяців проєкту завдяки небайдужості людей вдалося зібрати значну суму – 34,5 млн гривень. Всі кошти одразу спрямували на спеціальний рахунок для подальшого надання допомоги на користь ЗСУ або медустанов залежно від того, який саме вид сувенірної наліпки обрав клієнт (Доручення передачі Сертифікатів є частиною публічних правил).

Що придбали на зібрані кошти

На прохання представників Міністерства оборони та Головнокомандувача ЗСУ підсумковими цілями акції стало придбання та передання військовим підрозділам життєво необхідної для них спеціальної техніки.

«Акція «Сертифікат для ЗСУ» та «Сертифікат для медичних установ» без перебільшення об’єднала навколо себе наших співвітчизників, – пише сторінці у фейсбук генеральний директор і голова Ради директорів корпорації «АТБ» Борис Марков. – Я щиро вдячний кожному покупцеві, хто зробив свій особистий внесок у наближення нашої перемоги. Всім партнерам, які приєдналися до нашої благодійної ініціативи, усій нашій команді за реалізацію такого надважливого та масштабного проєкту.

Радий, що об’єднавши зусилля ми зможемо системно та комплексно надати підтримку тим, кому вона наднеобхідна сьогодні».

Як відповідальний і патріотичний бізнес корпорація «АТБ» зробила і свій особистий внесок, фактично подвоївши зібрані свідомими українцями кошти. Загальна сума наданої благодійної допомоги українським захисникам і медикам становить близько 70 млн гривень.

На ці кошти за заявкою Генштабу ЗСУ для українських захисників було закуплено 375 сучасних дронів Mavic 3, а також майже три десятки новеньких автомобілів спеціального призначення. Медики отримали чотири спеціалізовані машини швидкої допомоги. Про це йдеться в офіційному релізі компанії. Більшість зазначеного обладнання та техніки вже передали до відповідних військових підрозділів та установ.

Нагадаймо, що благодійна акція проходила на базі усіх діючих супермаркетів мережі «АТБ» (станом на сьогодні працюють 1 185 магазинів) у різних куточках України, завдяки чому до цієї священної місії долучилося більш ніж мільйон громадян. Протягом трьох місяців кожен охочий мав можливість зробити особистий внесок у наближення перемоги. Для цього потрібно було придбати зі спеціальних промостійок або у прикасових зонах дискаунтерів найбільшої вітчизняної торговельної мережі благодійний сертифікат номіналом 30 грн, 50 грн чи 100 грн. На підтвердження патріотичного вчинку люди отримували відповідну сувенірну наліпку – «Сертифікат для ЗСУ» чи «Сертифікат для медичних закладів».

Так, українці вкотре довели, що готові єднатися заради визволення рідної землі та щиро допомагати. Згідно з даними з офіційного релізу компанії, загалом було реалізовано 811 980 сертифікатів. В умовах викликаного війною економічного спаду, зростання безробіття й інших труднощів цей показник дійсно вражає.

Не ситуативна, а системна допомога

Варто зазначити, що Збройні сили України, добровольчі формування, медики, мешканці деокупованих територій, волонтери та ін. протягом всієї війни отримують допомогу від «АТБ». Йдеться не тільки гарантовано свіжий провіант (військовикам передано десятки тисяч пайків), але й сучасний транспорт. Компанія власним коштом закупила та передала для потреб ЗСУ понад тисячу автівок спеціального призначення: вантажні машини підвищеної прохідності, оперативно-піротехнічні, штабні, пожежні авто, автоцистерни, всюдиходи 8х8 та 6х6, карети швидкої допомоги, а також сотні багатофункціональних всюдихідних пікапів Mitsubisi L200. Загальна сума допомоги для потреб оборони й екстрених служб уже перевищує 400 мільйонів гривень. І цей показник постійно зростає, адже допомога від «АТБ» не ситуативна, а системна.

Станом на поточний час уже близько чотирьох тисяч працівників компанії вступили до лав Збройних сил і героїчно боронять нас від ворога. Решта понад рік, перейшовши на особливий режим роботи, стоять на варті продовольчої безпеки країни.

Супермаркети «АТБ» одними з перших відновили свою роботу на деокупованих територіях Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей. Коротке відео, на якому вантажівка «АТБ» в'їжджає до тільки-но звільненого Херсона, показало, що відновлення роботи мережі стало одним із символів нашої незламності, єднання та своєрідним маркером повернення нашої рідної землі під український прапор.

Віримо у ЗСУ та наближаємо нашу перемогу разом!

Все буде Україна!