У Черкаському центрі дитячої онкології та гематології відкрито нові асептичні бокси

Війна стала безпрецедентним випробуванням для українського суспільства. Разом із тим вона показала незламність нашого характеру. Попри колосальні втрати, руйнування та негаразди українці не втратили сили духу, людяності та прагнення підтримати тих, хто опинився у вельми скрутній ситуації.

Одним із наочних прикладів тому є допомога дітям, які ведуть свою непросту битву проти онкологічних захворювань. Навколо цього питання «АТБ» вдалося об'єднати партнерів по бізнесу, зірок, провідних медиків, благодійників і мільйони покупців.

Щоб значно збільшити шанси онкохворих дітей перемогти хворобу та повернутися до омріяного звичайного життя, компанія «АТБ-Маркет» разом зі Всеукраїнським благодійним фондом «АТБ» і благодійним фондом «Таблеточки» ще кілька років тому розпочала масштабну акцію «Мене це стосується. А тебе?». Вона проходила в усіх магазинах найбільшої української торговельної мережі та мала на меті збирання коштів для допомоги онкохворим малюкам.

БФ «АТБ» і «Таблеточки» розпочали масштабну акцію «Мене це стосується. А тебе?»

Тоді вдалося зібрати майже 30 мільйонів гривень. Всі вони вже спрямовані на модернізацію онкологічних диспансерів, дитячих лікарень, медичних центрів країни та на цільову допомогу онкохворим дітям. Серед останніх реалізованих проєктів – відкриття одразу двох асептичних боксів у Черкаському центрі дитячої онкології та гематології КНП «ЧООД ЧОР», на які витрачено чотири мільйони гривень. На обліку в лікарні наразі перебуває 270 дітей, що борються з раком. Пацієнти дитячого онковідділення потребують різних типів лікування, зокрема є і ті діти, яким необхідна пересадка кісткового мозку. Це друге в Україні регіональне дитяче відділення трансплантації кісткового мозку. Нові асептичні трансплантаційні бокси створені для того, аби ослаблена хворобою дитина перебувала у повній безпеці до, під час та протягом тривалого часу після трансплантації. Фактично це максимально стерильні приміщення, оснащені сучасним обладнанням, потужною системою вентиляції, фільтрації тощо.

На обліку Черкаського центру дитячої онкології та гематології перебуває 270 дітей, що борються з раком

Варто зазначити, що до цього складну процедуру з трансплантації кісткового мозку дітям у Черкаській області проводили у дорослому онковідділенні через відсутність необхідного устаткування у дитячому. Відтепер наявність боксів не тільки дає змогу лікувати онкохворих дітей якісно та вчасно, але й сприятиме розвитку інших служб лікарні, таких як лабораторія, реанімація, трансфузіологічна служба, а також підвищенню кваліфікації лікарів.

«Міжнародний день онкохворої дитини – це не день відчаю. Вважаю, що це день перемоги батьків та їхніх мужніх малюків над хворобою. Історія нашого відділення – це насправді історія переможців. Маємо чимало вдячних пацієнтів, які одужали, вступили у доросле життя.

Сучасна медицина ґрунтується на міжнародному досвіді лікарів, високих технологіях, протоколах. Зараз ми працюємо за міжнародними стандартами. Нажаль, раніше у нас не було можливості для виконання високотехнологічних втручань, яким є трансплантація кісткового мозку. А це власне вже майже останній крок надії, який може врятувати життя.

Тому ті асептичні бокси, які у нас було відкрито сьогодні, це новий крок з розширення наших можливостей та нова надія для наших маленьких пацієнтів», – розповідає Ігор Гайдай, тимчасово виконуючий обов'язки директора Черкаського обласного Онкодиспансеру.

У Черкаському центрі дитячої онкології та гематології відкрито нові асептичні бокси

Статистика свідчить – у середньому кожного дня три українські родини дізнаються, що в їхньої дитини рак. Протягом минулого року було госпіталізовано 20 тисяч дітей, проведено 112 надскладних операцій з трансплантації. Звісно, у сучасному світі цей діагноз не є вироком, але потрібні колосальні кошти на лікування, новітнє медичне обладнання, надскладні операції тощо. На жаль, батьки хворих діточок та й, власне, медична система країни не завжди мають весь необхідний ресурс для того, аби на 100% допомогти малюкам відновити здоров'я. За даними з відкритих джерел, станом на сьогодні перемагають онкологічні захворювання близько половини пацієнтів.

Та надія є – і вона цілком реальна! Відсоток врятованих може бути значно більшим завдяки сучасному обладнанню та допомозі небайдужих.

Це довів особистим прикладом багаторічний лідер вітчизняного ритейлу. «АТБ», якому вдалося не тільки зібрати значні кошти на допомогу онкохворим дітям, але й навіть у нинішній воєнний час привернути до цього непростого питання увагу суспільства. Адже вирішити його, як, власне, і перемогти підступного ворога, можна тільки спільними зусиллями.