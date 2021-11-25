Конституційний трибунал Польщі визнав неконституційним положення Європейської конвенції про захист прав людини в частині, в якій визнається компетенція Європейського суду з прав людини до оцінки законності вибору суддів Конституційного трибуналу.

У середу Конституційний трибунал виніс рішення за заявою генерального прокурора і міністра юстиції Збігнєва Зьобро, який хотів перевірити конституційність положення Європейської конвенції про захист прав людини в тій мірі, в якій вона дозволяє ЄСПЛ оцінювати законність відбору суддів Конституційного трибуналу.

Своє клопотання Зьобро подав ще в липні цього року. У ньому він послався, зокрема, на рішення ЄСПЛ від травня цього року у справі компанії Xero Flor. Тоді Суд ухвалив, що Польща порушила право на суд та справедливий судовий розгляд. Конституційний трибунал складався із судді, обраного на вже заповнене місце, повідомляє TVN24.

Конституційний трибунал постановив, що положення Конвенції, оскаржене Зьобро, не відповідає Конституції. Зокрема, Конституційний трибунал зазначив, що «ЄСПЛ не має підстав для перевірки незалежності суддів Конституційного трибуналу, оскільки її джерелами є конституція та статут. (...) Суддівська незалежність завжди оцінюється на підставі конкретної справи, яка перебуває на розгляді в суді», – сказав суддя-доповідач Войцех Сич в обґрунтуванні рішення Конституційного трибуналу, повідомляє RMF24.

«Чи буде суддя незалежним, залежить не від способу його призначення, а насамперед від його внутрішньої незалежності та неупередженості», – наголосив він і додав, що статус Конституційного трибуналу та його суддів, у тому числі правила їх призначення, визначені лише в конституції та не підпадають під юрисдикцію ЄСПЛ.

Водночас суддя зробив застереження, що «Конституційний Трибунал не ставить під сумнів юрисдикцію ЄСПЛ та роль, яку він відіграє у розробці та підвищенні стандартів у сфері захисту прав людини держав – учасниць конвенції».

Рішення Конституційного трибуналу в середу стосується статті 6 частини 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У ній зазначається, що «кожен має право на справедливий і публічний розгляд справи протягом розумного строку незалежним і неупередженим судом, створеним законом для визначення його цивільних прав та обов’язків або будь-якого кримінального обвинувачення проти нього».

Це положення оскаржувалося в тій мірі, що «воно включає оцінку Європейським судом з прав людини законності процесу відбору суддів Конституційного трибуналу з метою визначення того, чи є Конституційний трибунал незалежним і безстороннім судом, створеним статутом» і в тій мірі, в якій поняття «суд», використане в цьому положенні, охоплює Конституційний трибунал.

Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні Конституційний трибунал Польщі визнав неконституційною перевагу європейського права над національним. Таке рішення викликало протести тисяч поляків, які пройшли у низці міст цієї країни.