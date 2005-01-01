У Польщі вшанували пам'ять воїнів УНР

Урочисті заходи було організовано місцевою владою польського міста Александрув Куявський

У місті Александрув Куявський Куявсько-поморського воєводства на півночі Польщі відбулися організовані місцевою владою щорічні урочистості з вшанування воїнів Української Народної Республіки, похованих на Українському військовому кладовищі. Про це інформує посольство України в Польщі.

«Спільна боротьба з більшовизмом майже сто літ тому продемонструвала справжню міць партнерства між Україною і Польщею, а також стала переконливим свідченням для сучасних і наступних поколінь українців і поляків, що лише в мирі, злагоді і взаємній співпраці наші держави і народи здатні досягати успіху і перемагати ворога, яким б підступним він не був!», – йдеться у повідомленні посольства.

Як повідомляється, кладовище було відновлено 25 років тому і з того часу щороку в першу суботу червня тут проходять пам’ятні заходи за участю керівництва міста, політиків, дипломатів, духовенства різних конфесій і численної української громади.

Фото Посольства України у Польщі

Посольство висловило вдячність місцевій владі, православній парафії міста, усім полякам і українцям, які опікуються Українським військовим кладовищем і плекають пам’ять про українсько-польське братерство зброї 1920 року, яке врятувало Європу від більшовицької навали.

Урочисті заходи було організовано місцевою владою на чолі з бургомістром Анджеєм Цеслею та під патронатом заступника міністра культури і національної спадщини Польщі Ярослава Селліна.