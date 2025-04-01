Ділянки автобанів, де буде підігрів, обиратимуть водії

Польська Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей встановлюватиме підігрів поверхонь автобанів, який запрацює на двох ділянках у 2026 році. Ділянки, де облаштують підігрів, голосуванням обиратимуть польські водії.

«Нове рішення буде систематично поширюватися на ділянки швидкісних автомагістралей. Це дозволить зменшити витрати на зимове утримання доріг та навіть у найсуворіших погодних умовах гарантувати водіям комфортну подорож у теплі без необхідності вмикати опалення в салоні транспортного засобу», – розповіли у дирекції національних доріг.

За інформацією відомства, система поверхневого обігріву працюватиме на відновлюваних джерелах енергії. Йдеться про фотоелектричні панелі та вітрогенератори вздовж обраних ділянок. Крім цього, планують встановлювати теплові помпи, які витягують тепло з землі.

Додамо, що технологію підігріву доріг використовують у Японії, Канаді, США, Фінляндії, Норвегії, Ісландії тощо. Також обігрів автострад встановлювали 2021 року у Німеччині – влітку така система має охолоджувати дорогу.