У польському місті Ряшів поліцейські затримали громадянина України, якого розшукували через ймовірний напад на двох українських студентів. Він здався поліції після того, як його оголосили у розшук. Про це повідомила прес-служба поліції у Підкарпатському воєводстві Польщі.

Зазначено, що 19-річний українець самостійно прийшов до відділку поліції у суботу зранку, 28 листопада. Його оголосили у розшук ще у п’ятницю. Того ж дня стало відомо, що поліція підозрює у нападі Олександра Ситника – однокурсника постраждалих.

Наразі поліція під наглядом місцевої прокуратури збирає інформацію щодо обставин нападу.

Зазначимо, що у п’ятницю, 27 листопада, нападник із ножем поранив двох українських студентів віком 19 та 21 рік. Інцидент трапився в одній із квартир багатоповерхівки, яку вони винаймали у Ряшеві, що на півдні Польщі. Постраждалі перебувають у лікарні у тяжкому стані.