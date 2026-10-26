Яблука не потрапили у продаж, а польські служби вирішили повернути партію відправнику

Польські служби не пропустили на ринок партію свіжих яблук з України через перевищення допустимих рівнів залишків пестицидів. У плодах виявили дві речовини, зокрема карбендазим, використання якого в Європейському Союзі не дозволене. Вантаж повернули відправнику, повідомив профільний польський сайт Sad24 із посиланням на RASFF.

Про результати перевірки 23 жовтня 2026 року Польща повідомила Європейську систему швидкого оповіщення про небезпечні харчові продукти та корми (RASFF).

За результатами лабораторних досліджень, в українських яблуках виявили спіромезифен у концентрації 0,042 мг/кг за допустимої норми 0,02 мг/кг. Таким чином, його вміст перевищував встановлений рівень більш ніж удвічі.

Також у зразках знайшли карбендазим. Його концентрація становила 0,046 та 0,086 мг/кг за допустимого рівня 0,01 мг/кг. В одному зі зразків перевищення норми сягнуло 8,6 раза.

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Порушення виявили під час прикордонного контролю. У повідомленні RASFF потенційний ризик віднесли до категорії серйозних. Яблука не потрапили у продаж, а польські служби вирішили повернути партію відправнику.

Карбендазим – фунгіцид, який застосовують для боротьби з грибковими захворюваннями рослин. У Євросоюзі його використання як діючої речовини засобів захисту рослин не дозволене.

Зазначимо, що Польща є беззаперечним лідером з виробництва яблук у Європейському Союзі. У 2024 році 29% врожаю ЄС походило із польських садів. Загалом у Європі у 2024 році було зібрано 11,6 млн тонн яблук.