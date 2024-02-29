Затриманий росіянин брав участь у бойових діях у Сирії

Правоохоронці Польщі затримали громадянина Росії, причетного до діяльності ісламістських терористичних угруповань. Затриманий росіянин був членом «Аль-Каїди» та ІДІЛ, повідомили у прес-службі Національної прокуратури у четвер, 29 лютого.

За клопотанням прокуратури у Варшаві, правоохоронці затримали росіянина з Кавказу, підозрюваного у тероризмі. Чоловік, за даними слідства, раніше брав участь у бойових діях у Сирії, та приєднався до ісламістських угруповань.

Правоохоронці повідомили, що росіянин спочатку працював на терористичну організацію «Джабхат ан-Нусра», згодом – на бойовиків «Аль-Каїди». Нещодавно підозрюваний приєднався до «Ісламської держави» (ІДІЛ).

Росіянину повідомили про підозру в діяльності на користь міжнародних терористичних організацій. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі громадянин Росії перебуває під вартою.

Нагадаємо, 15 лютого польські правоохоронці затримали у Вроцлаві українця, який шпигував для російських спецслужб. За даними слідства, чоловік хотів здійснити підпал в район розташування об’єктів стратегічного значення. Його затримали та оголосили про підозру у планування диверсії.