Двох підрозрюваних затримали на прикордонному переході, коли ті хотіли повернутись в Україну

Польські правоохоронці затримали трьох українців, яких підозрюють у викраденні автомобілів та квартирних крадіжках в прикордонних районах. Як повідомляє у неділю, 28 липня, Polske Radio, злочинна група діяла з грудня 2021 року по лютий 2024 року.

Криміналісти з Люблінського воєводського управління поліції розповіли, що зловмисники діяли на території Люблінського та Підкарпатського воєводств.

«Підозрювані використовували пристрої для копіювання сигналів з автомобільних ключів та їх глушіння. Здобиччю зловмисників стало щонайменше 150000 злотих», – сказали в поліції. Там додали, що усі потерпілі – громадяни України та Білорусі.

Оперативники затримали 36-річного та 51-річного підозрюваних на прикордонному переході в Медиці, коли вони хотіли виїхати в Україну. Третій 44-річний учасник групи був затриманий у Жешуві. У них були виявлені пристрої для глушіння сигналу пульта дистанційного керування центральним замком автомобіля та для обходу системи безпеки транспортного засобу.

Українцям висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні. Їх тимчасово заарештували на три місяці. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.