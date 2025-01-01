Мікроавтобус був вщент заповнений коробками із електронними сигаретами

Працівники податкової адміністрації Польщі затримали у місті Замость громадянина України, який у мікроавтобусі перевозив 36 тис. одноразових електронних сигарет на 5 млн злотих (51,4 млн грн за курсом НБУ).

Під час планових заходів, проведених у Замості, співробітники митно-фіскальної служби Люблінського митно-фіскального відділу зупинили для контролю мікроавтобус, яким керував громадянин України.

У вантажному відсіку транспортного засобу правоохоронці виявили картонні коробки, в яких був нелегальний товар. Водій перевозив 36 тис. одноразових електронних сигарет ємністю 22 та 23 мл із вмістом нікотину 50 мг/мл. Орієнтовна ринкова вартість вилучених електронних сигарет становить понад 5 млн злотих (51,4 млн грн за курсом НБУ).

Фото KAS

Як йдеться у повідомленні митно-фіскальної служби продукція не відповідала закону про охорону здоров'я від наслідків вживання тютюну та тютюнових виробів.

Водія мікроавтобуса заарештували. У справі також вилучено товар і транспортний засіб. Розслідування проводить окружна прокуратура у Замості. Громадянину України загрожує штраф 200 тис. злотих, ув’язнення або обидва ці покарання одночасно.