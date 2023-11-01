Суд відправив 26-річного українця на 3 місяці під варту, йому загрожує до 10 років ув’язнення

Працівники Прикордонної служби Польщі затримали громадянина України, який переправляв мігрантів. Чоловік був у стані наркотичного сп’яніння та погрожував прикордонникам ножем, повідомила Прикордонна служба Польщі ввечері у вівторок, 31 жовтня.

Польські прикордонники намагалися зупинити для контролю мікроавтобус із польськими номерами, який прямував до кордону з Німеччиною. Водій проігнорував сигнали про зупинку й на великій швидкості почав тікати. За ним розпочали погоню.

Поблизу села Валовіце чоловік раптово зупинив автомобіль, вискочив із нього й спробував втекти.

«Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не має наміру здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати прикордоннику, після чого сказав, що поріжеться сам», – йдеться у повідомленні.

Прикордонникам довелося залучити перемовника від поліції, який переконав чоловіка покласти ножа й здатись.

фото Прикордонної служби Польщі

Злочинцем виявився 26-річний громадянин України, який хотів вивезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відсіку автобуса. Оглянувши автомобіль, співробітники польської прикордонної служби виявили у водійських дверцятах пакетик із 0,5 грама кокаїну. Тест на наявність наркотиків в організмі чоловіка дав позитивний результат.

Українцю оголосили звинувачення в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, активному нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Суд відправив чоловіка на три місяці під варту. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.