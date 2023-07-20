Водій не зупинився на вимогу поліції і почав втікати

Вранці 19 липня українець за кермом Ford Focus збив на смерть 21-річну пішохідку у місті Леґніца в західній Польщі. Водій був нетверезим і втікав від поліції. Про це повідомив Polsatnews.

«Ford, який тікав від поліцейської машини, в’їхав у 21-річну дівчину, яка йшла вулицею. Вона померла на місці. У водія кількість алкоголю в крові становила два проміле. Це чоловік з українським паспортом», – повідомила речниця окружної прокуратури Леґніци Лідія Ткачишин.

Перед аварією близько 7:30 до поліції надійшла інформація про нетверезого водія, який рухається містом. Офіцери відстежили автомобіль, увімкнули маячки та сирени, щоб зупинити Ford для перевірки.

«Водій не відреагував на команду, натиснув на педаль газу та почав утікати, порушивши правила. Рухаючись по вулиці, не впорався з керуванням і збив пішохода на повороті дороги і врізався в припарковані на вулиці машини», – пише Polsatnews.

21-річну пішохідку від удару підкинуло на кілька метрів і вона перелетіла через огорожу будинку. Попри всі старання медиків врятувати її не вдалося.

24 річного водія затримали. У його крові виявили понад 2 проміле алкоголю. Як зʼясувалося, він має дві діючі заборони на керування авто. Водія та двох пасажирів, також українців, затримали. За смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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