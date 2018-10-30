У поминальні дні у Львові збільшать кількість транспорту до міських кладовищ

1, 3, 4 листопада у Львові буде підсилено роботу транспорту, який курсує до кладовищ.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, автобуси маршруту №38 заїжджатимуть до Сихівського кладовища. Також у цьому ж напрямку до 4 одиниць збільшать кількість тролейбусів №11.

До Голосківського кладовища їздитиме на 4 більше автобусів № 55.

Усі автобуси на цих маршрутах курсуватимуть відповідно до затвердженого розкладу руху.

1 листопада заїзд приватного транспорту на територію кладовищ заборонений. Виняток лише в період з 16:00 до 18:00 для людей з інвалідністю та осіб похилого віку, які не здатні пересуватися самостійно.