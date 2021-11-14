У понеділок, 15 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 20 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Алмазна, 10, 15, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24

Ботанічна, 17

Великого В., 28, 32а, 34, 36

Ганкевича Л., 11, 13, 15, 17, 19

Ґеца Л., 1

Декарта Р., 24

Дучимінської О., 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 19а, 1а, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9

Залізнична, 62, 64, 72, 74, 76

Замарстинівська, 134, 134а, 139, 139а, 141, 147, 147А, 149, 151а, 153, 157, 157а

Зубрівська, 32, 34

Музики Я., 34, 36

Озерна, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 42

Папоротна, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9

Сріблиста, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 5, 7, 9

Степанівни О., 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 51

Стороженка О.,2, 4, 4а, 5а, 11, 23, 37

Торф'яна, 25а

Червоної Калини, 63, 63А, 65, 67, 69, 73, 77

Шеремети П., 1, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21Б, 21В, 21Г, 24, 26, 26а, 27, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 39, 4, 6, 7, 8, 9

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