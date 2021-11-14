У понеділок 20 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У понеділок, 15 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 20 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Алмазна, 10, 15, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24
- Ботанічна, 17
- Великого В., 28, 32а, 34, 36
- Ганкевича Л., 11, 13, 15, 17, 19
- Ґеца Л., 1
- Декарта Р., 24
- Дучимінської О., 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 19а, 1а, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9
- Залізнична, 62, 64, 72, 74, 76
- Замарстинівська, 134, 134а, 139, 139а, 141, 147, 147А, 149, 151а, 153, 157, 157а
- Зубрівська, 32, 34
- Музики Я., 34, 36
- Озерна, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 42
- Папоротна, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9
- Сріблиста, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 5, 7, 9
- Степанівни О., 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 51
- Стороженка О.,2, 4, 4а, 5а, 11, 23, 37
- Торф'яна, 25а
- Червоної Калини, 63, 63А, 65, 67, 69, 73, 77
- Шеремети П., 1, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21Б, 21В, 21Г, 24, 26, 26а, 27, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 39, 4, 6, 7, 8, 9
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