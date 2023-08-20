У понеділок, 21 серпня, почнуть ремонт частини дороги місцевого значення О140103 Ясенів-Золочів на Львівщині. Як повідомили у департаменті дорожнього господарства Львівської ОВА, 21 серпня рух обмежать, на ділянці будуть фрезерувати покриття. А з 22-23 серпня рух повністю перекриють, на дорозі працюватиме асфальтоукладальник.

Йдеться про ділянку дороги між селами Єлиховичі та Хомець на північ від Золочева. Водіїв закликають бути уважними та звертати увагу на тимчасові обмеження та дорожні знаки. На який термін перекривають дорогу, ЛОВА не уточняє.

Тимчасова схема організації дорожнього руху під час проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, з 15 серпня дорожники розпочали капітальний ремонт мостового переходу на трасі Київ-Чоп у селі Малехів біля Львова. На час будівельних робіт рух на цій ділянці перекрили на три місяці.