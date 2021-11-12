Porsche 911 гібрид

Генеральний директор Porsche Олівер Блюме підтвердив, що у моделі 911 з'явиться електрифікована версія. Він заявив виданню Automobilwoche, що це буде «дуже спортивний гібрид із гоночними технологіями», але можливості заряджатися від мережі для нього не передбачено.

Власне, Блюме ще до прем'єри моделі нинішнього покоління навесні 2018 року говорив, що дводверка стане гібридом після оновлення в середині життєвого циклу, пояснюючи затримку недостатньою розвиненістю акумуляторних технологій. До цього часу ходили розмови, що такий Porsche 911 буде саме «розетковим».

Які саме технології виробник має намір запозичувати з автоспорту, топ-менеджер не уточнив, але відомо, що у 2023 році підрозділ Porsche Motorsport виставить на гонки на витривалість власний спортпрототип нового класу LMDh (Le Mans Daytona Hybrid). Всі такі машини матимуть стандартну 500-кіловатну (680-сильну) гібридну систему. Якщо орієнтуватися на більш ранні заяви того ж Олівера Блюме, новинка, що готується, повинна стати помітно потужнішою і швидшою за 650-сильний 911 Turbo S, який набирає сотню за 2,7 секунди і може розігнатися до максимальних 330 км/год.

Гібридна версія Porsche 911 буде швидшою за своїх родичів з традиційним приводом

Шпигуни вже ловили гібридний Porsche 911 на випробуваннях на Нюрбургрингу. Схоже, на даному етапі його тестують без задніх сидінь, що, звичайно, не означає, що двомісним буде і товарний автомобіль, який з'явиться 2023-го чи 2024 року.

Олівер Блюме також підтвердив Automobilwoche, що рішення про створення повністю електричного Porsche 911 ще не ухвалено. При цьому раніше восени головний дизайнер Міхаель Мауер заявив журналістам, що вже уявляє собі, як міг би виглядати батарейний спорткар. Передбачається, що він піде до серії не раніше 2030 року.