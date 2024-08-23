Наслідки ДТП біля Великого Любеня, що за приблизно 22 км від Львова

Біля селища Великий Любінь у п'ятницю, 23 серпня, рейсовий автобус «Львів-Погірці» зіштовхнувся з вантажівкою та легковим авто. Інформацію про це ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі поліції Львівської області. Як зазначили у коментарі для Lviv.media у преслужбі Екстреної медичної служби, після ДТП до лікарні госпіталізували вісьмох людей.

Трьох постраждалих із закритими черепно-мозковими травмами госпіталізували до лікарні святого Луки, що на вулиці Навроцького. Крім цього, в однієї з потерпілих діагностували травму шиї. Ще п'ять пасажирів автобуса з чисельними забоями та травмами щелепи потрапили до лікарні святого Пантелеймона, що на Миколайчука.

Наразі поліція з'ясовує причини ДТП. На відео з наслідками аварії, яке опублікували у соцмережах, видно, що найбільше ушкоджень зазнав рейсовий автобус.