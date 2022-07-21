35-річний водій лековика із травмами потрапив до лікарні

У середу вранці, 20 липня, у Малехові, неподалік Львова, сталася потрійна аварія: зіткнулися дві вантажівки та легковик. Водія легковика госпіталізували із травмами до лікарні, повідомила прес-служба поліції.

Аваріяа сталася близько 09:15. За даними поліції, 46-річний житель Рівненської області, керуючи вантажівкою Scania, зіткнувася з автомобілем Citroen Picasso, за кермом якого був 35-річний львів'янин. Після зіткнення легковик відкинуло під автопоїзд DAF, який рухався попереду. За кермом DAF був 38-річний мешканець Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водія автомобіля Citroen було госпіталізовано, чоловік отримав травми.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Триває розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.