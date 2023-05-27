Частину птахів вдалося врятувати

У суботу на світанку, 27 травня, сталася пожежа у приміщенні у Бродах, де розводили качок. У результаті загинули 350 каченят, ще 650 рятувальникам вдалося врятувати.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, пожежа трапилася близько 5:30 ранку у Бродах на вул. Руській. Загорілося приміщення, розміром 20×8 м, де розводили качок.

На момент прибуття пожежників з даху та дверей будівлі вже вибивалося полум’я. Рятувальники гасили пожежу та виносили каченят на свіже повітря.

У Бродах горіло приміщення, де розводили качок

У результаті вогонь знищив дах будівлі та пошкодив перекриття, загинули 350 каченят. Ще 650 каченят вдалося врятувати.

Пожежу гасили дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки близько півгодини. Причини та обставини займання з’ясовують фахівці.