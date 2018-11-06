У Празі затримали депутата Андрія Лозового при спробі розрахуватися фальшивими євро

Андрій Лозовий каже, що став жертвою валютних шахраїв

У столиці Чехії – Празі – поліція затримала народного депутата від «Радикальної партії» Андрія Лозового, повідомив лідер партії Олег Ляшко.

За його словами, депутата затримали в аеропорту, коли той намагався розрахуватися фальшивими євро.

«Зі слів самого Андрія, в аеропорту він купляв подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими. Їх помічнику Лозового “обміняли” в одному з київських обмінників. Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо “обмінник” зник», – розповівЛяшко.

Сам Лозовий пізніше повідомив, що його вже звільнили.

«Був у Празі. хотів купити в duty free подарунок мамі. і виявилося, що гроші – фальшиві. Оскільки в чеському законодавстві спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виробництва – мене затримали. Зняли з літака. Як в кіно. Завезли у найближчий відділок. 8 годин тримали там», – розповів він.

Лозовий додав, що у провадженні чеської поліції він проходить як потерпілий, а його помічник звернувся з заявою про злочин до української поліції.