У Львові чадним газом отруїлася сім’я з трьох людей. Випадок стався у неділю, 17 січня, близько 8:43 у приватному житловому будинку на вул. Луцькій у Залізничному районі міста. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, чадним газом отруїлися троє людей, серед яких – 5-річна дитина.

Як розповіли ZAXID.NET у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, постраждалі – члени однієї сім’ї – дівчинка 2015 року народження та її батьки – чоловік 1981 року народження та жінка 1984 року народження. Потерпілих у важкому стані госпіталізували. Також розповіли, що у найважчому стані перебувала дитина.

Причину отруєння встановлюють.

Нагадаємо, що за минулу добу на Львівщині чадним газом отруїлися шестеро людей. А минулого тижня у селищі Івано-Франкове на Львівщині від отруєння чадним газом загинули мама та її трирічна дитина.