У приватному будинку у Львові чадним газом отруїлися дитина та двоє дорослих
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 09:360
Троє людей потрапили до лікарні внаслідок отруєння чадним газом у приватному будинку у Львові. Серед постраждалих – 3-річна дитина. Подія сталася у неділю, 10 січня, ввечері на вул. Сотника Володимира Панаса у Рясному.
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 23:25 чадним газом отруїлися три особи, серед них – трирічна дитина. Потерпілих у стані різного ступеня важкості госпіталізували.
Будинок обладнаний газовою плитою та двохфункційним газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово припинила подачу газу до будинку.
Обставини події встановлюють.
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