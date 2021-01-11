Чому українці так часто труяться чадним газом.

Троє людей потрапили до лікарні внаслідок отруєння чадним газом у приватному будинку у Львові. Серед постраждалих – 3-річна дитина. Подія сталася у неділю, 10 січня, ввечері на вул. Сотника Володимира Панаса у Рясному.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 23:25 чадним газом отруїлися три особи, серед них – трирічна дитина. Потерпілих у стані різного ступеня важкості госпіталізували.

Будинок обладнаний газовою плитою та двохфункційним газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово припинила подачу газу до будинку.

Обставини події встановлюють.