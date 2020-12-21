Чому українці так часто труяться чадним газом.

На Львівщині пенсіонерка отруїлася чадним газом із-за перекритого димового каналу. Випадок стався у неділю, 20 грудня, у приватному будинку в с. Підзвіринець Городоцького району. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 16:30 в приватному будинку чадним газом отруїлась місцева мешканка 1940 року народження.

Жінку у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Городоцької ЦРЛ.

Будинок обладнаний печами, які опалюються дровами. Під час перевірки з’ясувалося, що димохід був перекритий шибером (засувкою, заслінкою).