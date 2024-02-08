З 11 квітня у всеукраїнський прокат виходить найдорожчий блокбастер студії А24 – фільм «Повстання Штатів». Режисером та сценаристом кінопроекту виступив Алекс Ґарленд, який працював над такими хітами, як Ex Machina, «Анігіляція», «Чоловічий рід», «28 днів потому», а також написав роман «Пляж», за яким знято однойменний фільм з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. В Україні стрічку ексклюзивно демонструє дистриб’юторська компанія Green Light Films.

«Повстання Штатів» став найдорожчим фільмом американської незалежної компанії А24 з бюджетом в 75 млн доларів. Студія відома глядачам за такими фільмами, як оскароносні «Все завжди і водночас», «Місячне сяйво», «Леді-Птаха», «Сонцестояння», «Лобстер» та іншими.

Дія приголомшливого екшену про США недалекого уявного майбутнього розгортається на фоні ескалації громадянської війни під час правління президента, який залишається на третій термін та ігнорує протести громадян. Команда військових кореспондентів подорожує країною, фіксуючи швидку ескалацію внутрішнього розколу та його наслідки як для всієї держави, так і для звичайного цивільного населення всередині неї. Майстер жанру Алекс Ґарленд тримає глядача в напрузі, захоплюючи адреналіновою гострою подорожжю на передовій антиутопічного завтра, занурюючи у кінематографічний світ, який щохвилини набирає оберти аж до неминучого вибухового завершення.

Головні ролі у фільми виконали Кірстен Данст («Меланхолія», «Інтерв'ю з вампіром»), Нік Офферман («Парки та зони відпочинку»), Вагнер Моура («Нарко»), Джессі Племенс («У руках пса», «Пуститися берега») та нововідкрита зірка байопіка «Прісцилла» Кейлі Спейні.

«Повстання Штатів» виглядає як застереження від потенційно небезпечних дій, які можуть призвести до невідворотніх наслідків всередині однієї з наймогутніших держав сьогодення: хаосу, розділення суспільства та відсутності права на протест. Рупором об’єктивності виступають фотокореспонденти, які щомиті фіксують реалії задля розповсюдження правди по світу.

Український глядач побачить фільм одночасно з усім світом у форматах 2D, 4DX та IMAX, який максимально підкреслює операторську майстерність та розмах режисерського задуму.