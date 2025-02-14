Головні ролі зіграли Анастасія Карпенко та Роман Луцький

У прокат вийшов фільм Даміана Коцура «Під вулканом». Ця польська стрічка про українців з українськими акторами представляла Польщу в «оскарівських» перегонах.

Головні ролі у фільмі зіграли Роман Луцький («Відблиск», «Віддана», «Сторожлива застава») та Анастасія Карпенко («Як там Катя?», «Перевізниця», «Я і Фелікс»). Також у кіно дебютували Софія Березовська та Федір Пугачов. По суті саме підлітка Софія, що переживає і смерть матері, і власні комплекси, і складні стосунки з батьком, а тепер ще й невпевненість та страх, стає для глядача провідницею подіями фільму. Вона і спостерігачка, і коментаторка (дівчина розмовляє з київською подругою).

Світова прем’єра фільму відбулась у Торонто, в Україні він закривав 53-й кінофестиваль «Молодість».

У картині йдеться про українську родину, що відпочиває на Канарах у лютому 2022 року. Це батько, двоє його дітей та його нова дружина. Вони уже мають повертатися додому, проте напередодні виявляють, що в країні почалось повномасштабне вторгнення, їх рейс скасовано. В один момент з туристів вони перетворюються на біженців.

Даміан Коцур у своїй розповіді поєднує документальну точність у фіксації всього того, що відбувається в кадрі, та абсолютну чесність в описі подій. Драма, у якій головними є досить звичні діалоги між близькими людьми, тримає глядача у постійній напрузі. Хоча на перший погляд нічого надто радикального не відбувається.

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Побудова буквально кожного кадру підкреслює ізоляцію та напругу героїв навіть тоді, коли вони сидять на пляжі, вечеряють чи мандрують. Ми весь час відчуваємо їх розгубленість, тобто якусь загубленість у часі та просторі. Вони залишаються на курорті, проте про відпочинок уже не йдеться. Їх стан резонує з усім тим, що відбувається довкола, і така двозначність буквально усіх елементів фільму додає невигадливій історії глибини, а прочитання другого плану розширює теми та посилання, які режисер адресує глядачам. Історія, локальна та універсальна водночас, при вдаваній лінійності дозволяє проаналізувати та відрефлексувати чимало.

Це надзвичайно тонке, делікатне й багатопланове водночас кіно, де образи працюють відразу на кількох рівнях.

Мабуть, українці просто фізично, з болем, відчувають те, як безпечне перебування далеко від вибухів буквально руйнує героїв своєю невизначеністю. Проте цінне й інше: емпатія та майстерність режисера дає відчути цю розгубленість не лише українцям, про що свідчить успіх картини у світі.

Варто також додати, що оператором картини є Микита Кузьменко, що знімав «Памфір». І це є додатковою причиною подивитись «Під вулканом» у кіно.

16 лютого у Львові, у кінотеатрі «Планета кіно. Forum» відбудеться спеціальний показ стрічки за участю Романа Луцького.