Фільм номіновано на «Оскар»

У прокат вийшла драмедія «Справжній біль» (A Real Pain). Картина є режисерською роботою відомого актора Джессі Айзенберга («Соціальна мережа», «Ілюзія обману»).

Двоюрідні брати, Девід (Джессі Айзенберг) та Бенджі (Кіран Калкін), є повною протилежністю один одному. Разом вони вирушають в екскурсійний тур до Польщі, щоб вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі, яка пережила там жахи II Світової війни. Їхня подорож набуває нового змісту, коли на тлі сімейної історії виринають давні конфлікти з минулого.

Головні ролі зіграли Джессі Айзенберг та Кіран Калкін (кадр з фільму)

Окрім Айзенберга та Калкіна у фільмі зіграли Вілл Шарп (серіал «Білий лотос»), Дженніфер Ґрей («Брудні танці»), Курт Еджаван («Вбий своїх друзів») та інші.

Пригоди кузенів у Польщі є сумішшю кумедних історій, заплутаних стосунків та справжнього болю. Вони мандрують місцями минулого своєї бабусі, дізнаючись багато трагічного. Герої стають частиною великої трагедії не лише власної родини, а й цілого народу, усіх тих великих змін у світі, як би вони не намагались будувати своє життя.

Таке роуд-муві – історія про те, як можна залікувати рани, аналіз проблем, та емоційні сплески. Не став винятком і цей фільм. А ще він зворушливий, сповнений теплої іронії та ностальгії.

Фільм претендує на «Оскар» за оригінальний сценарій, який також написав Айзенберг, так що картину можна назвати авторською в усіх сенсах цього слова.

Також картина номінована на премію кіноакадемії за найкращу роль другого плану (тут, правда, постає питання як ділили на головну та другого плану). Калкін уже отримав за неї «Золотий глобус» та BAFTA і переміг росіянина Юру Борисова, якого з якогось дива номінують усюди за роль gopnik з «Анори», зокрема і на «Оскар». Так що бажаємо Калкіну перемоги.

В кінотеатрах фільм демонструють мовою оригіналу з українськими субтитрами.