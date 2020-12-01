На коронавірус захворіла провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська

Covid-19 не оминув і провідну інфекціоністку України, професорку та завідувачку кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольгу Голубовську. Її госпіталізували в одну із приватних клінік столиці. Про це 30 листопада у вечірньому випуску новин повідомила ТСН.

Ольга Голубовська є однією з визнаних експертів з коронавірусної тематики. Вона практикує у Олександрівській лікарні столиці. Виїжджала консультувати хворих і в регіони.

Як повідомляють, стан Ольги Голубовської – середньої важкості.

До слова, днями провідна інфекціоністка виступила за введення в Україні повного локдауну.

«Як це зробити економічно – це питання не до мене, але напівзаходи ні до чого не приведуть», – говорила інфекціоністка.

За її словами, кожні три місяці перебіг коронавірусної інфекції стає трохи інший. І в різні сезони вірус поводиться по-різному.