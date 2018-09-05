У «Краківці» пострілами зупиняли автомобіль німця, який прорвався через кордон

Машина протаранила два шлагбауми і зупинилася лише після того, якщо пробила колеса шипами

Вранці 5 вересня у пункті пропуску «Краківець-Корчова», що на українсько-польському кордоні в межах Львівщини, зупинили автомобіль, який намагався прорватися через кордон.

Як з'ясувалося, водій Renault Laguna на швидкості проїхав польський пункт пропуску «Корчова», де його пострілами намагались зупинити прикордонники, та в’їхав на український пункт пропуску «Краківець». Зупинити порушника вдалось лише після застосування примусового засобу зупинки транспортних засобів «Кактус». Порушник виявився німцем, ймовірно, у стані сп'яніння.

За інформацією речниці Бєщадського відділу прикордонної служби (Підкарпатське воєводство, Польща) Ельжбєти Пікор, водій Renault Laguna самовільно перетнув пункт пропуску на польській стороні – у Корчові. Офіцери помітили, як легковий автомобіль заїхав на невідповідну платформу траси, після цього протаранив бар’єри і рушив до українського кордону. Там він повернув і почав втікати у напрямку Польщі.

«Працівники прикордонної служби швидко відстежили водія, який рухався біля Корчови автомагістраллю А4. Вони намагалися зупинити транспортний засіб, видавши відповідні сигнали, але через відсутність реакції здійснили декілька попереджувальних пострілів. Водій автомобіля далі не реагував, пришвидшив рух і на високій швидкості в’їхав у пункт пропуску в Корчові. Там він оминув польський прикордонний контроль і незаконно в’їхав в Україну», ‒ цитує Ельжбєту Пікор прес-служба Бєщадського відділу прикордонної служби.

Польські прикордонники уточнили, що чоловік мав нечинний німецький паспорт.

Близько 09:00 автівка Renault Laguna влетіла на великій швидкості в українську зону контролю ‒ в пункт пропуску «Краківець» і збила шлагбаум. Прикордонники та патрульні намагалися заблокувати автомобіль. Було застосовано засоби примусової зупинки ‒ «кактус». В результаті, машина пробила колеса, знесла ще один шлагбаум і аж після цього зупинилась. Водія затримали.

«Автомобіль «Renault Laguna» прорвався через українсько-польський кордон зі сторони Польщі, позбивав засоби зупинки. Його зупинили працівники патрульної поліції шляхом блокування службовим автомобілем», ‒ розповів речник патрульної поліції Львівщини Мар'ян Шпитак.

фото прикордонників та патрульної поліції

«Попередньо встановлено, що чоловік є іноземцем, а його автівка мала швейцарську реєстрацію. Зважаючи на стан затриманого, він може бути під впливом наркотичних засобів або алкоголю», ‒ уточнили у Держприкордонслужбі України.

Затриманого чоловіка передали працівникам поліції. Українські прикордонники підтвередили, що він громадянин Німеччини.