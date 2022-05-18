Монумент демонтували, а місце ймовірних поховань радянських солдатів дослідять пізніше

У Пустомитах демонтували радянський меморіал «Обеліск слави» на розі вулиць Глинської і Грушевського. Там були три фігури – радянський воїн і двоє жінок: одна з лопатою, яка символізувала працю, друга уособлювала мати-батьківщину. Зверху над ними був обеліск. Для знесення скульптур застосували кран-маніпулятор. Наступним етапом декомунізації буде дослідження ймовірного масового захоронення радянських воїнів неподалік цього монументу.

Демонтаж пам’ятника провели 18 травня за рішенням позачергової сесії міськради.

«17 травня відбулось позачергове засідання сесії Пустомитівської міської ради, ключовим питанням якої стало – ліквідація об’єктів і символів комуністичного тоталітарного режиму на території Пустомитівської територіальної громади», – повідомили у міській раді.

Як пояснив ZAXID.NET мер Пустомит Олег Серняк, юридична назва монумента – «Братська могила радянських воїнів», але насправді ймовірне поховання радянських солдатів розташоване за пам’ятником у сквері. Міськрада планує провести розкопки і дослідити, чи справді там є захоронення.

«Думки старожилів розходяться: одні стверджують, що там ніхто не похований. Інші кажуть, що коли будувалася районна лікарня, їх перепоховали з місця будівництва у цей сквер. Тому це мають підтвердити дослідження, які ми плануємо провести згодом», – каже мер Пустомит.

За його словами, у старих документах вказано про наявність 114 могил: 103 належать радянським солдатам, а 11 захоронень – з пізнішою датою смерті, можливо, це працівники правоохоронних органів.

Якщо поховання там справді підтвердяться, радянських солдатів перепоховають на військовому цвинтарі в мікрорайоні Глинна. Там вже поховані майже 1500 воїнів з Першої світової війни: 111 січових стрільців, майже тисяча вояків австро-угорської армії. А решта – російські солдати.

Олег Серняк додав, що місце декомунізованого пам’ятника планують зробити громадським простором. Там проведуть благоустрій, це буде сквер або пам’ятний знак. Однак точно громада вирішить це на громадських слуханнях після завершення війни.